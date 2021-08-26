«Сафонову не хватило опыта при первом голе Дании». Кафанов — об игре вратарей на Евро

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России по футболу, оценил выступление российских голкиперов на прошедшем чемпионате Европы – 2020.

«Читал много мнений разных специалистов о том, что второй гол Бельгии в наши ворота – ошибка Шунина. Но это очень тяжёлый момент для вратаря. Шла передача с фланга, а в этот момент в центре вратарской площади набегал Лукаку. В такой ситуации голкипер должен ждать удара именно от набегающего. Шунин так и делал. Но Лукаку не нанёс удар, мяч полетел дальше в створ ворот, и у Антона было очень мало времени среагировать на полёт мяча. Но он парировал удар, а дальше должны были помочь защитники. Скорее можно говорить о небольшой ошибке во время третьего гола. Антон там немного потерял ворота, когда возвращался назад. Но этот гол ничего не решал. Проиграли мы Бельгии точно не из-за Шунина.

Что касается первого гола датчан и действиях Сафонова, то здесь речь, скорее, идёт о психологии. Думаю, Матвею не хватило опыта в этой ситуации, поэтому он не среагировал на удар. Есть правило у вратарей – ты должен сделать всё от тебя зависящее, чтобы не пропустить. Хотя надо признать, что удар был действительно хороший. Этот гол – ключевой момент игры. Счёт был 0:0, до конца первого тайма оставалось не так много времени. А в итоге мы вышли на второй тайм в качестве отыгрывающихся, пошли вперёд большими силами, пропустили голы на контратаках», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.