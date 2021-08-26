Кафанов назвал трёх лучших вратарей Европы

61-летний тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов поделился мнением о голкиперах чемпионата Европы – 2020, а также назвал свою тройку лучших.

«Вратари сыграли большую роль на этом Евро, чем на прошлых турнирах. Голкиперы помогали команде побеждать тогда, когда она играла не лучше соперника. Зоммер, Шмейхель, Бущан, Гулачи – все они провели классный турнир в этом отношении. Все достижения маленьких европейских сборных связаны напрямую с хорошей игрой своих вратарей. Голкиперы допускали очень мало ошибок: могу вспомнить только ошибку Гулачи с немцами, промах мимо мяча Унаи Симона, автогол Дубравки. Было забито меньше голов дальними ударами, хотя самих ударов было много. Вратари стали лучше действовать в данных ситуациях.

По праву ли Доннарумму признали лучшим? И да, и нет. Он не был лучше Шмейхеля и других вышеназванных вратарей. Но Италия стала чемпионом, Доннарумма взял два пенальти, поэтому стал лучше. Оценка зависит от выступления команды. Если бы англичане выиграли финал, лучшим вратарём стал бы Пикфорд. Поэтому здесь вопрос только в том, кто лучше проявил себя на пенальти, или кто из команд лучше их пробил.

Если говорить о лучших вратарях Европы, то я бы эту тройку и назвал: Шмейхель, Зоммер, Доннарумма. Пикфорда сюда я не поставил. Нойер вылетел со своей сборной в 1/8 финала. Такие турниры – главный показатель силы вратаря. Облак со Словенией не вышел на турнир. Конечно, Облак – отличный вратарь, но он же не помог своей сборной попасть на чемпионат Европы. Если бы в этом году не было турнира, он был бы в тройке. Но без успешного выступления на международных турнирах вратаря оценивать нельзя», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.