Ковач: «Монако» доминировал над «Шахтёром» 190 из общих 210 минут

49-летний специалист Нико Ковач, возглавляющий «Монако», выразил мнение о том, что его команда доминировала над «Шахтёром» (2:3 общ.) подавляющую часть времени в каждом из двух матчей квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«По поводу правила выездного гола могу сказать, что решение уже принято и нет смысла что-то комментировать. Что касается качества игры, то из общих 210 минут мы доминировали 190 минут, согласитесь. Но у нас не получилось 30 минут первого тайма. Футбол жесток, так бывает, но я горжусь своими игроками, они заставили «Шахтер» сыграть в несвойственный для них футбол. Соперник использовал длинные передачи, было мало короткого паса. Я доволен той игрой, что мы показали.

Эмоциональное общение за пределами поля с Де Дзерби? Ничего особенного не было», — приводятся слова Ковача на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что первая игра состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0, а ответная вничью (2:2). В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).