Уткин: Лига чемпионов выстрадана «Шерифом», а для Тирасполя она просто счастье

Журналист Василий Уткин высказался о проходе молдавского «Шерифа» в групповую стадию Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Ух, как же я рад за «Шериф». Я бывал в Тирасполе, отлично и, я бы сказал, доверительно знаю историю этого клуба. Там офигенный, ровно такой, какой должен быть в небольшом городе, стадион. И кстати — там добросовестно работающая академия. К вопросу об 11 легионерах в составе. Ну, вот не получается своих дотянуть. Это отдельный разговор.

Мы уже видали игроков, найденных «Шерифом», в чемпионате России. Это защитник Епуряну, например. Это напад Кристиан Тудор, румын, игравший за «Аланию». Это отличный «столб» Сергей Даду. Это вообще-то несчастный Сергей Перхун, очень хороший вратарь, погибший в игре за ЦСКА, самый драматичный несчастный случай в истории российского футбола — не забудьте, послезавтра 20 лет, как он ушёл.

И, конечно, самое главное — Чиди Одиа. «Самый белый парень в ЦСКА» — я тут цитирую кричалку армейских трибун, не более; что было, то было.

И ещё не будем забывать Айзека Окоронкво, который в Тирасполе ещё и женился — Тирасполь город невероятно красивых, и оч разнообразно при этом красивых девчонок. Там, в Приднестровье, после второй мировой было решено строить экономический кластер, народу понаехало со всего Союза, произошел удивительный замес всех мыслимых народов… Девушки поразительной красоты живут там.

Я просто счастлив за «Шериф». Сегодня Тирасполь — город в запустении. Лига Чемпионов выстрадана этим клубом. А для города она просто счастье», — гласит пост Уткина в телеграм-канале.

Напомним, в первой встрече, которая состоялась 17 августа на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия), «Шериф» одержал разгромную победу со счётом 3:0, а ответная игра завершилась вничью – 0:0.