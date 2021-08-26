Главный тренер «Шахтёра» де Дзерби повторил достижение Карреры со «Спартаком»

42-летний итальянский главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби отметился интересным статистическим достижением после выхода с «горняками» в групповую стадию Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Как отмечает журналист Opta Саша Пизани в «Твиттере», де Дзерби стал 10-м итальянским тренером, дебютировавшим в групповой стадии Лиги чемпионов с зарубежным клубом. Последним, кто отметился подобным достижением является экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в сезоне-2017/2018.



Напомним, что первая игра между «Монако» и «Шахтёром» состоялась в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0, а ответная вничью (2:2). В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).