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«Фиорентина» достигла соглашения с «Реалом» об аренде Одриосолы

«Фиорентина» достигла соглашения с «Реалом» об аренде Одриосолы
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25-летний крайний защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола близок к переходу на правах аренды в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Фиорентина» уверена, что получит окончательный ответ Альваро Одриозолы в ближайшие часы. Накануне было достигнуто соглашение с мадридским «Реалом» об аренде игрока до июня 2022 года.

Альваро является воспитанником «Реала Сосьедад», в составе которого дебютировал в 2017 году. Спустя год защитника приобрёл «Реал». Сумма трансфера составила € 30 млн. В сборную Испании игрок вызывается с 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 16 матчах за «Королевский клуб» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, получив два предупреждения.

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