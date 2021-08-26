Юмтити не покинет «Барселону» летом

Французский защитник Самюэль Юмтити не покинет «Барселону» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, игрок и руководство клуба провели встречу, по итогам которой было принято решение, что француз останется в команде.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» негодует из-за отказа защитника покинуть клуб. В каталонском клубе указывали игроку, что его отношение неприемлемо. Тот факт, что он не желает даже рассматривать предложения, которые могли бы дать ему возможность вернуться на тот уровень, на котором он играл раньше, вызывает гнев у руководства команды.

Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В прошлом сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.