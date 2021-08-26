«Реал Сосьедад» арендовал форварда «Лейпцига» Сёрлота

Форвард «Лейпцига» Александер Сёрлот проведёт следующий сезон в «Реале Сосьедад». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, испанский клуб арендовал 25-летнего футболиста на один сезон без права выкупа.

Александер Сёрлот перешел в «Ред Булл Лейпциг» в сентябре 2020 года из английского «Кристал Пэлас» за € 20 млн. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.

Ранее Сёрлот выступал за «Трабзонспор», «Гент», «Кристал Пэлас», «Мидтьюланн», «Гронинген», «Будё-Глимт» и «Русенборг».

В прошедшем сезоне форвард сборной Норвегии забил пять голов и отдал две результативные передачи в 29 матчах немецкой Бундеслиги 2020/21. В составе национальной сборной Сёрлот сыграл в трех матчах квалификации к чемпионату мира – 2022, в которых отметился двумя забитыми мячами.