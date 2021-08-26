Трансфер Курта Зума в «Вест Хэм» сорвался

Переход защитника Курта Зума в «Вест Хэм» из «Челси» был отменён. Об этом сообщает TF1. Клубы договорились о переходе игрока за € 30 млн, и в ближайшее время футболист должен был пройти медицинское обследование, однако трансфер сорвался.

По информации источника, защитник должен был подписать пятилетний контракт, но во время переговоров клубы не сошлись во мнениях по поводу одного из пунктов, поэтому переговоры были отменены.

26-летний француз в нынешнем сезоне провёл один матч за «Челси». В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает его в € 32 млн.

Ранее сообщалось, что французским защитником интересуется «Тоттенхэм». Зума перешёл в «Челси» из «Сент-Этьена» в 2014 году. За это время защитник успел поиграть в аренде в «Сток Сити» и «Эвертоне».