«Тоттенхэм» заплатит за 18-летнего полузащитника «Метца» € 25 млн

Полузащитник французского «Метца» Папе Матар Сарр в ближайшие время перейдёт в «Тоттенхэм». Как сообщает Footmercato, 18-летний сенегалец на этой неделе успешно прошёл медицинское обследование в Лондоне.
По информации источника, сумма трансфера может составить около € 25 млн с учётом всех бонусов. Тем не менее, нынешний сезон Сарр на правах аренды проведёт в «Метце».
Ранее сообщалось об интересе к молодому полузащитника со стороны других английских клубов – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В прошедшем чемпионате Франции «Метц» с 47 очками занял 10-е место. В чемпионате Англии-2020/2021 «Манчестер Сити» набрал 86 очков и стал чемионом, «Манчестер Юнайтед» с 74 очками расположился на второй строчке, а «Челси» с 67 очками замкнул четвёрку лидеров.
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