Россия опустилась в рейтинге УЕФА, «Сити» предложит контракт Роналду. Главное к утру

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, «Манчестер Сити» предложит контракт Роналду, а донецкий «Шахтёр» прошёл «Монако» и сыграет в групповом этапе ЛЧ. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
2. «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой € 15 млн за сезон.
3. «Шахтёр» сыграл вничью с «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
4. «Шериф» — первый клуб из Молдавии, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов.
5. Леонид Слуцкий рассказал, какие клубы РПЛ выступили за полную отмену лимита на легионеров.
6. «Краснодар» предложил за Маркана € 8 млн. Защитника пытаются купить «Спартак» и «Зенит».
7. «Бавария» разгромила клуб из Оберлиги со счётом 12:0 и вышла во 2-й раунд Кубка Германии.
8. Российские волейболистки на тай-брейке уступили Сербии на чемпионате Европы.
9. В UFC официально подтвердили реванш Пётр Ян — Стерлинг.
10. «Рубин» близок к покупке вингера «Мидтьюлланна» за € 7 млн.
11. «Лион» подтвердил переговоры с «Зенитом» по трансферу Азмуна.
12. Джикия рассказал, почему продлил контракт со «Спартаком» только после Евро.
- 26 августа 2021
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