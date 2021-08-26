Россия опустилась в рейтинге УЕФА, «Сити» предложит контракт Роналду. Главное к утру

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, «Манчестер Сити» предложит контракт Роналду, а донецкий «Шахтёр» прошёл «Монако» и сыграет в групповом этапе ЛЧ. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

2. «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой € 15 млн за сезон.

3. «Шахтёр» сыграл вничью с «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

4. «Шериф» — первый клуб из Молдавии, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов.

5. Леонид Слуцкий рассказал, какие клубы РПЛ выступили за полную отмену лимита на легионеров.

6. «Краснодар» предложил за Маркана € 8 млн. Защитника пытаются купить «Спартак» и «Зенит».

7. «Бавария» разгромила клуб из Оберлиги со счётом 12:0 и вышла во 2-й раунд Кубка Германии.

8. Российские волейболистки на тай-брейке уступили Сербии на чемпионате Европы.

9. В UFC официально подтвердили реванш Пётр Ян — Стерлинг.

10. «Рубин» близок к покупке вингера «Мидтьюлланна» за € 7 млн.

11. «Лион» подтвердил переговоры с «Зенитом» по трансферу Азмуна.

12. Джикия рассказал, почему продлил контракт со «Спартаком» только после Евро.