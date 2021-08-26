Гол и передача экс-армейца Витиньо помогли «Фламенго» разгромить «Гремио»

В четвертьфинальном матче Кубка Бразилии «Фламенго» на выезде разгромил «Гремио» со счётом 4:0.

Первый мяч на 53-й минуте забил Бруно Виллемен, на 85-й минуте Майкл Ричард удвоил преимущество гостей. Уже в компенсированное время «Фламенго» организовал в ворота соперника ещё два мяча: сначала экс-игрок московского ЦСКА Витиньо записал на свой счёт голевую передачу на Майкла Ричарда, а затем уже сам бывший армеец оформил мяч с пенальти.

Ответный матч между этими командами пройдёт 16 сентября.

Витиньо защищал цвета ЦСКА с 2013 по 2018 год, сезон-2015/2016 он провёл в аренде в бразильском «Интернасьонале». В составе «армейцев» форвард провёл 58 матчей и стал автором 17 забитых мячей. В сезоне-2013/2014 Витиньо вместе с ЦСКА стал чемпионом России.