Гол и передача экс-армейца Витиньо помогли «Фламенго» разгромить «Гремио»
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В четвертьфинальном матче Кубка Бразилии «Фламенго» на выезде разгромил «Гремио» со счётом 4:0.
Первый мяч на 53-й минуте забил Бруно Виллемен, на 85-й минуте Майкл Ричард удвоил преимущество гостей. Уже в компенсированное время «Фламенго» организовал в ворота соперника ещё два мяча: сначала экс-игрок московского ЦСКА Витиньо записал на свой счёт голевую передачу на Майкла Ричарда, а затем уже сам бывший армеец оформил мяч с пенальти.
Ответный матч между этими командами пройдёт 16 сентября.
Витиньо защищал цвета ЦСКА с 2013 по 2018 год, сезон-2015/2016 он провёл в аренде в бразильском «Интернасьонале». В составе «армейцев» форвард провёл 58 матчей и стал автором 17 забитых мячей. В сезоне-2013/2014 Витиньо вместе с ЦСКА стал чемпионом России.
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