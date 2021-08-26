ФИФА смягчила наказание сборной Мексики за гомофобные кричалки фанатов

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) смягчил наказание сборной Мексики за гомофобные кричалки фанатов, сообщается на сайте федерации футбола страны.

ФИФА постановила, что наказание, наложенное дисциплинарным комитетом, состоящее из двух матчей при пустых трибунах, должно быть сокращено до одной игры.

Напомним, болельщики сборной Мексики скандировали гомофобные кричалки во время матчей олимпийского квалификационного турнира с командами Доминиканской Республики (18 марта) и США (24 марта). Организация также оштрафовала Федерацию футбола Мексики (FMF) на 60 тыс. швейцарских франков (около € 55 тыс.).

Таким образом, сборная Мексики сыграет в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 с национальной командой Ямайки без зрителей. Встреча состоится в Мехико 3 сентября в 05:00 мск.