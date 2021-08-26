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Филип Костич может перейти из «Айнтрахта» в «Лацио»

Филип Костич может перейти из «Айнтрахта» в «Лацио»
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Руководство немецкого футбольного клуба «Айнтрахт» и боссы итальянского клуба «Лацио» продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника немцев Филипа Костича. Об этом сообщает итальянский журналист Никола Скира в своём «твиттере».

По информации инсайдера, немецкий клуб запрашивает за игрока € 20 млн в качестве обязательного выкупа после окончания аренды. Отмечается, что вингер уже согласовал условия личного контракта до 2025 года.

В прошлом сезоне Костич принял участие в 30 матчах в чемпионате Германии, забил 4 мяча и сделал 17 результативных передач. «Айнтрахт» в прошлом сезоне Бундеслиги занял 5 место, одержав в 34 матчах 16 побед, потерпев 6 поражений и 12 раз сыграв вничью. «Лацио» занял 6 место в Серии А в сезоне-2020/2021, одержав в 38 матчах 21 победу, потерпев 12 поражений и 5 раз сыграв вничью.

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