Филип Костич может перейти из «Айнтрахта» в «Лацио»

Руководство немецкого футбольного клуба «Айнтрахт» и боссы итальянского клуба «Лацио» продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника немцев Филипа Костича. Об этом сообщает итальянский журналист Никола Скира в своём «твиттере».
По информации инсайдера, немецкий клуб запрашивает за игрока € 20 млн в качестве обязательного выкупа после окончания аренды. Отмечается, что вингер уже согласовал условия личного контракта до 2025 года.
В прошлом сезоне Костич принял участие в 30 матчах в чемпионате Германии, забил 4 мяча и сделал 17 результативных передач. «Айнтрахт» в прошлом сезоне Бундеслиги занял 5 место, одержав в 34 матчах 16 побед, потерпев 6 поражений и 12 раз сыграв вничью. «Лацио» занял 6 место в Серии А в сезоне-2020/2021, одержав в 38 матчах 21 победу, потерпев 12 поражений и 5 раз сыграв вничью.
- 26 августа 2021
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:23
-
09:20
-
08:53
-
08:50
-
08:37
-
08:20
-
07:57
-
07:50
-
07:28
-
07:12
-
06:48
-
05:59
-
05:37
-
05:14
-
04:54
-
04:44
-
03:57
-
03:38
-
03:19
-
03:06
-
02:12
-
02:08
-
01:55
-
01:39
-
01:32
-
01:22
-
00:55
-
00:54
-
00:34
-
00:32
-
00:27
-
00:08