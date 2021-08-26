Гарри Кейн попросил увеличить свою зарплату в «Тоттенхэме» до £ 400 тыс. в неделю

Английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн ведёт переговоры об улучшении контракта. Капитан команды хочет получать £ 400 тыс. в неделю.
Считается, что Кейну уже повышали зарплату, когда «Тоттенхэм» отказал ему в уходе прошлым летом, в результате чего он стал получать £ 300 тыс. в неделю с бонусами по контракту, рассчитанному до 2024 года.
Напомним, вчера Кейн опубликовал заявление в своём «твиттере», в котором заявил, что не собирается покидать команду нынешним летом.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже достиг соглашения с нападающим по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, «Тоттенхэм» не собирался расставаться с игроком и просил за футболиста € 175 млн. Последнее предложение «горожан» по Гарри Кейну составило € 150 млн, которое руководство «шпор» отклонило.
- 26 августа 2021
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