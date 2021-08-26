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Победа «Саутгемптона» в гостевом матче с «Ньюпортом» стала самой крупной в истории клуба

Победа «Саутгемптона» в гостевом матче с «Ньюпортом» стала самой крупной в истории клуба
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Вчера, 25 августа, проходили игры 2-го раунда Кубка английской лиги сезона-2021/2022. В одной из встреч «Саутгемптон» одержал на выезде убедительную победу над «Ньюпорт Каунти со счётом 8:0. Это стало самой крупной гостевой победой за 125-летнюю историю «святых».

Покером в составе «Саутгемптона» отметился Мохамед Эльюнусси, дубль на счету Джеймса Уорд-Прауса, по одному мячу забили Нейтан Телла, Армандо Броя и Нейтан Редмонд.

Команда «Ньюпорт Каунти» выступает в четвёртом по силе английском дивизионе.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Саутгемптон» в двух встречах набрал одно очко. После стартовой неудачи в гостевой игре с «Эвертоном», «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед.

Англия - Кубок лиги. 2-й раунд
25 августа 2021, среда. 21:45 МСК
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
Окончен
0 : 8
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Броя – 9'   0:2 Телла – 25'   0:3 Уолкер-Питерс – 44'   0:4 Эльюнусси – 48'   0:5 Эльюнусси – 55'   0:6 Броя – 57'   0:7 Редмонд – 69'   0:8 Эльюнусси – 90+1'
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