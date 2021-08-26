Победа «Саутгемптона» в гостевом матче с «Ньюпортом» стала самой крупной в истории клуба
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Вчера, 25 августа, проходили игры 2-го раунда Кубка английской лиги сезона-2021/2022. В одной из встреч «Саутгемптон» одержал на выезде убедительную победу над «Ньюпорт Каунти со счётом 8:0. Это стало самой крупной гостевой победой за 125-летнюю историю «святых».
Покером в составе «Саутгемптона» отметился Мохамед Эльюнусси, дубль на счету Джеймса Уорд-Прауса, по одному мячу забили Нейтан Телла, Армандо Броя и Нейтан Редмонд.
Команда «Ньюпорт Каунти» выступает в четвёртом по силе английском дивизионе.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Саутгемптон» в двух встречах набрал одно очко. После стартовой неудачи в гостевой игре с «Эвертоном», «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед.
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