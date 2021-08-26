Жоэль Матип отказался возвращаться в сборную Камеруна

Главный тренер сборной Камеруна Антониу Консейсау заявил, что защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип отказался от возвращения в национальную команду.

Матип принял решение уйти из сборной в 2016 году, ссылаясь на проблемы с управлением и плохой опыт общения с тренерским штабом.

«Ситуация с Матипом не изменилась. Есть игроки, которые хотели вернуться в сборную. Для меня нет необходимости привлекать футболиста, у которого нет желания играть за команду. Матип просто не хочет возвращаться в сборную, в этом всё дело», — приводит слова главного тренера Камеруна BBC.

В сентябре камерунская сборная сыграет в двух матчах отборочного цикла чемпионат мира – 2022. 3 сентября команда на своём поле примет сборную Малави, а 6-го на выезде сыграет с Кот-д'Ивуаром.