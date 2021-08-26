«Челси» представил третий комплект формы на сезон 2021-2022

Футбольный клуб «Челси» в своём «твиттере» представил третий комплект формы на сезон 2021-2022.

Публикация доступна в «твиттере» Челси.

«Челси» в 38 матчах английской Премьер-лиги предыдущего сезона набрал 67 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. Также команда стала обладателем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в финальной встрече другого представителя Англии «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

11 августа подопечные Томаса Тухеля стали обладателями Суперкубка УЕФА, обыграв испанский «Вильярреал» в серии пенальти. В чемпионате Англии команда также стартовала с двух побед. Сначала «аристократы» обыграли на своём поле «Кристал Пэлас», а затем в гостях оказались сильнее «Арсенала» в лондонском дерби.