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«Челси» представил третий комплект формы на сезон 2021-2022

«Челси» представил третий комплект формы на сезон 2021-2022
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Футбольный клуб «Челси» в своём «твиттере» представил третий комплект формы на сезон 2021-2022.

Публикация доступна в «твиттере» Челси.

«Челси» в 38 матчах английской Премьер-лиги предыдущего сезона набрал 67 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. Также команда стала обладателем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в финальной встрече другого представителя Англии «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

11 августа подопечные Томаса Тухеля стали обладателями Суперкубка УЕФА, обыграв испанский «Вильярреал» в серии пенальти. В чемпионате Англии команда также стартовала с двух побед. Сначала «аристократы» обыграли на своём поле «Кристал Пэлас», а затем в гостях оказались сильнее «Арсенала» в лондонском дерби.

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