Матчи «Ростова» после смягчения ограничений по COVID-19 смогут посещать до 5 000 зрителей
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о корректировке антиковидных мер, согласно которым трибуны «Ростов Арены» откроют для 5 тысяч фанатов, сообщает сайт 93.ru.
У зрителей должен быть медицинский документ (отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке либо документ о перенесённом в течение предшествующего полугода заболевании COVID-19). Это требование не касается лиц до 18 лет.
Ближайшая встреча «Ростова» в Российской Премьер-Лиге на своём поле состоится 12 сентября. В матче 7-го тура команда примет «Краснодар».
После 5 матчей чемпионата «Ростов» занимает 15-ю строчку турнирной таблице с четырьмя очками. Недавно команду возглавил Юрий Сёмин, пришедший на смену Валерию Карпину.
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