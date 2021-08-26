В Дании судья схватился за голову и упал на колени из-за допущенной ошибки. Видео

В матче 6-го тура второго дивизиона чемпионата Дании между командами «Вендсюссель» и «Фредерисия» арбитр эмоционально отреагировал на допущенную ошибку. Судья свистнул фол, прервав тем самым перспективную атаку одной из команд. После того как рефери осознал свою неправоту, он схватился за голову и упал на колени, прося прощения у футболистов.

На момент совершения фола атакующая команда уступала в счёте 0:1. В конце матча она всё-таки сумела отыграться и завершила матч вничью.

«Когда судья признает свою неправоту, это очень человечно. Большинство судей не признают свои ошибки, а он не просто признаёт это, но и делает так публично, чтобы все могли это увидеть. Этот поступок достоин восхищения», — прокомментировал ситуацию один из пользователей интернета.