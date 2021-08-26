В Дании судья схватился за голову и упал на колени из-за допущенной ошибки. Видео

В матче 6-го тура второго дивизиона чемпионата Дании между командами «Вендсюссель» и «Фредерисия» арбитр эмоционально отреагировал на допущенную ошибку. Судья свистнул фол, прервав тем самым перспективную атаку одной из команд. После того как рефери осознал свою неправоту, он схватился за голову и упал на колени, прося прощения у футболистов.
На момент совершения фола атакующая команда уступала в счёте 0:1. В конце матча она всё-таки сумела отыграться и завершила матч вничью.
«Когда судья признает свою неправоту, это очень человечно. Большинство судей не признают свои ошибки, а он не просто признаёт это, но и делает так публично, чтобы все могли это увидеть. Этот поступок достоин восхищения», — прокомментировал ситуацию один из пользователей интернета.
- 26 августа 2021
-
12:53
-
12:47
-
12:36
-
12:10
-
11:40
-
11:34
-
11:21
-
11:05
-
10:56
-
10:48
-
10:29
-
10:23
-
10:20
-
10:01
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:23
-
09:20
-
08:53
-
08:50
-
08:37
-
08:20
-
07:57
-
07:50
-
07:28
-
07:12
-
06:48
-
05:59
-
05:37
-
05:14
-
04:54
-
04:44
-
03:57
-
03:38