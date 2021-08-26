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В руководстве «Реала» удивлены реакцией «ПСЖ» на предложение по Мбаппе

В руководстве «Реала» удивлены реакцией «ПСЖ» на предложение по Мбаппе
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Руководство футбольного клуба «Реал Мадрид» удивлено реакцией боссов «ПСЖ» на ход переговоров относительно трансфера Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Вчера спортивный директор парижан Леонардо заявил, что «Реал» ведёт себя некорректно и незаконно.

В мадридском клубе полагают, что поступили максимально корректно и нормально общались с парижским клубом. Испанцы не давили на «Пари Сен-Жермен», а просто сделали официальное предложение, дав понять, что интерес к Килиану был реальным.

В то же время «Реал» сохраняет спокойствие. Руководство клуба уверено в идее подписать Мбаппе до закрытия трансферного окна. В противном случае в январе можно будет договориться с Мбаппе о переходе летом 2022-го без компенсации для «ПСЖ».

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