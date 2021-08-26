Барриос: в Европе «Зенит» — самый популярный и титулованный российский клуб

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов — очень сложный турнир. Мы уже были близки к тому, чтобы выйти в плей-офф, но тогда не хватило самой малости. Надеюсь, в этом сезоне с тем стремлением, желанием и настроем, которые у нас есть, мы выполним эту задачу. Нас определённо ждут встречи с очень сильными командами, достаточно посмотреть на потенциальных соперников: «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Но в любом случае очень приятно выступать в этом турнире, и мы будем стараться показывать свою лучшую игру в каждом матче.
Если мы готовы к хорошему выступлению в Лиге чемпионов, то не так важно, кто попадет к нам в группу. Если команда сильна ментально и физически, то нужно выходить и биться со всеми. На это настраивается каждый из нас, готовит себя к встрече с футболистами высочайшего уровня. Будем надеяться, что сумеем обыграть тех, кого жребий определит в нашу группу, и выйдем в плей-офф! Это то, чего я очень хочу.
Мы понимаем, что в Европе «Зенит» — самый популярный и титулованный российский клуб. В «Зените» ты всегда чувствуешь очень большую ответственность. И как бы это назвать… Давление! Потому что это лучший клуб России, который всегда обязан побеждать», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».
- 26 августа 2021
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