Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Обляков — о матче с «Зенитом»: питерцы играют действительно хорошо

Иван Обляков — о матче с «Зенитом»: питерцы играют действительно хорошо
Комментарии

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Москва Иван Обляков прокомментировал предстоящую игру с петербургским «Зенитом».

«Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение – играют питерцы действительно хорошо. Противостояние с питерцами всегда интересно – это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля. Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле», – приводит слова футболиста официальный «твиттер» московского ЦСКА.

Начало матча– 26 августа в 20:45 по московскому времени.

Иван Обляков 12 ноября 2020 года дебютировал за основную сборную страны, выйдя на замену вместо Далера Кузяева на 53-й минуте товарищеского матча с Молдавией.

Новость по теме
Георгий Джикия высказался о неудачном старте сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021