Иван Обляков — о матче с «Зенитом»: питерцы играют действительно хорошо

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Москва Иван Обляков прокомментировал предстоящую игру с петербургским «Зенитом».

«Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение – играют питерцы действительно хорошо. Противостояние с питерцами всегда интересно – это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля. Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле», – приводит слова футболиста официальный «твиттер» московского ЦСКА.

Начало матча– 26 августа в 20:45 по московскому времени.

Иван Обляков 12 ноября 2020 года дебютировал за основную сборную страны, выйдя на замену вместо Далера Кузяева на 53-й минуте товарищеского матча с Молдавией.