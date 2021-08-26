Иван Обляков — о матче с «Зенитом»: питерцы играют действительно хорошо
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Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Москва Иван Обляков прокомментировал предстоящую игру с петербургским «Зенитом».
«Зенит» дважды подряд сыграл вничью, но это не должно вводить в заблуждение – играют питерцы действительно хорошо. Противостояние с питерцами всегда интересно – это накал страстей, эмоции, борьба на каждом участке поля. Жаль, что трибуны будут почти пустыми, но это не снизит уровня борьбы на поле», – приводит слова футболиста официальный «твиттер» московского ЦСКА.
Начало матча– 26 августа в 20:45 по московскому времени.
Иван Обляков 12 ноября 2020 года дебютировал за основную сборную страны, выйдя на замену вместо Далера Кузяева на 53-й минуте товарищеского матча с Молдавией.
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