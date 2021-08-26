Мостовой: новые реформы РПЛ – бред. Проблема в том, что был переход от футбола к разврату

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу реформ Российской Премьер-Лиги.
«Наше падение в рейтинге УЕФА не удивляет, скорее удручает. Те люди, которые в футболе, всегда найдут предлоги или отговорки, чтобы оправдать данное падение. Мы просто наблюдаем. И ты сидишь, ждёшь следующего шага, к сожалению, не лучшего.
Новые реформы – бред. Поделить чемпионат на какие-то круги, ну бред! Я даже смеялся. Что касается лимита и его отмены, опять же вопрос: почему, зачем и что. При отмене лимита у нас повысится уровень? Проблема же не в этом, мы уже сто или тысячу раз говорили – не в этом проблема. Почему проблемы начинают искать там, где их нет? Футбол давным-давно всё придумал, не нужно изобретать велосипед. Проблема в корне – произошёл переход от футбола к разврату. Я говорю о финансах. Раньше мы кричали, что у нас нет стадионов, полей и баз. Теперь у нас условия, поверьте, лучше, чем в Испании или Италии. В этих странах чемпионат мира не проводился по 50 лет, и ничего, а у нас вечно что-то придумывают. Просто у нас крутятся огромные бабки, которые очень легко получить. Естественно, кому-то эти слова не понравятся, но так и есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 26 августа 2021
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