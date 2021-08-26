Делегация УЕФА совершила первый визит в Катар в рамках подготовки к ЧМ-2022

Делегация УЕФА посетила Катар и представила первые рекомендации к подготовке чемпионата мира по футболу — 2022 после встречи с организаторами и заинтересованными сторонами.
По итогам встреч рабочая группа сформировала первоначальные рекомендации — в первую очередь рекомендуемые минимальные стандарты, которые федерации должны принять для любого соглашения с поставщиками в Катаре. В частности, ассоциации должны требовать, чтобы любой поставщик, заключивший контракт на оказание услуг в Катаре, проводил активные консультации со своими работниками через комитеты и форумы рабочей силы.
Вторая рекомендация касается подтверждения дальнейших визитов в Катар для укрепления обмена опытом и сотрудничества с организаторами и местными организациями. Это делается с целью поддержки устойчивого развития, а также для того, чтобы европейское футбольное сообщество имело прямой канал для получения информации и обновлений о ситуации и развитии Катара.
В качестве последнего предложения рабочая группа хотела бы инициировать анализ того, как футбол может поддержать создание центров защиты прав трудящихся в Катаре. Эти центры будут стремиться к тому, чтобы услуги и обучение продолжали быть доступными для трудящихся-мигрантов и после проведения чемпионата мира по футболу.
- 26 августа 2021
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