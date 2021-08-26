Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 6-го тура
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Сегодня, 26 августа, матчем «Уфа» — «Крылья Советов» стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
26 августа
«Уфа» — «Крылья Советов» (Уфа, 16:30 мск)
«Спартак» — «Сочи» (Москва, 18:30 мск)
«Ахмат» — «Арсенал» (Грозный, 20:30 мск)
«Зенит» — ЦСКА (Санкт-Петербург, 20:45 мск).
27 августа
«Урал» — «Ростов» (Екатеринбург, 16:30 мск)
«Химки» — «Нижний Новгород» (Химки, 18:30 мск)
«Динамо» — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)
«Краснодар» — «Рубин» (Краснодар, 20:00 мск).
После пяти туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует московское «Динамо», в пяти матчах набравшее 12 очков.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
Расписание матчей чемпионата России сезона-2021/2022
Комментарии
- 26 августа 2021
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