Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 6-го тура

Сегодня, 26 августа, матчем «Уфа» — «Крылья Советов» стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

26 августа

«Уфа» — «Крылья Советов» (Уфа, 16:30 мск)

«Спартак» — «Сочи» (Москва, 18:30 мск)

«Ахмат» — «Арсенал» (Грозный, 20:30 мск)

«Зенит» — ЦСКА (Санкт-Петербург, 20:45 мск).

27 августа

«Урал» — «Ростов» (Екатеринбург, 16:30 мск)

«Химки» — «Нижний Новгород» (Химки, 18:30 мск)

«Динамо» — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)

«Краснодар» — «Рубин» (Краснодар, 20:00 мск).

После пяти туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует московское «Динамо», в пяти матчах набравшее 12 очков.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022



Расписание матчей чемпионата России сезона-2021/2022



