Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Роналду прибыл на переговоры с «Ювентусом»

Агент Роналду прибыл на переговоры с «Ювентусом»
Комментарии

Агент форварда Криштиану Роналду прибыл в Турин на переговоры с руководством «Ювентуса» для обсуждения будущего игрока. Цель Жорже Мендеша – устроить трансфер Криштиану в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Туринцы пока выдвигают очень строгие требования к потенциальной сделке, а Жорже предлагает отпустить 36-летнего нападающего бесплатно или значительно дешевле € 25 млн, на которые согласен «Ювентус». Сам Роналду готов сменить команду, а «Сити» – единственный претендент на него.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Новость по теме
Роналду обсудил возможный переход в «Манчестер Сити» с игроками «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021