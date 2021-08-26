Агент Роналду прибыл на переговоры с «Ювентусом»

Агент форварда Криштиану Роналду прибыл в Турин на переговоры с руководством «Ювентуса» для обсуждения будущего игрока. Цель Жорже Мендеша – устроить трансфер Криштиану в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.



Туринцы пока выдвигают очень строгие требования к потенциальной сделке, а Жорже предлагает отпустить 36-летнего нападающего бесплатно или значительно дешевле € 25 млн, на которые согласен «Ювентус». Сам Роналду готов сменить команду, а «Сити» – единственный претендент на него.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.