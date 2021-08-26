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Александр Ерохин поделился мыслями о предстоящей жеребьёвке Лиги чемпионов

Александр Ерохин поделился мыслями о предстоящей жеребьёвке Лиги чемпионов
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Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, сыграть с лучшими командами было бы очень интересно. В то же время есть задачи, которые нужно выполнять. Посмотрим, кто нам попадётся. До пандемии жеребьёвка была командным мероприятием. Мы собирались семьями и следили за жеребьевкой в онлайн-режиме. Если ты дома, тоже смотришь трансляцию, ждёшь, кто тебе достанется. Это волнующий момент. Конечно, в момент жеребьёвки все мысли уже будут о предстоящем матче с ЦСКА. Наверное, какую-то информацию до нас донесут, но обсуждать её предстоит после игры», — цитирует Ерохина пресс-служба петербургского клуба.

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