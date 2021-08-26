Хоакин Корреа перешёл в «Интер» на правах аренды с обязательством выкупа

Аргентинский полузащитник Хоакин Корреа перешёл из «Лацио» в миланский «Интер» на правах аренды с обязательством выкупа в размере € 30 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Корреа в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач. До «Лацио» Корреа выступал за испанскую «Севилью», итальянскую «Сампдорию» и аргентинские «Эстудиантес» и «Ривер Плейт».
27-летний Хоакин Корреа — обладатель Кубка Италии и Суперкубка Италии.
«Интер» является действующим чемпионом Италии. В первом туре нынешнего розыгрыша Серии А подопечные Симоне Индзаги на своём поле с разгромным счётом переиграли «Дженоа». Во втором туре команда сыграет на выезде с «Вероной». Встреча состоится завтра, 27 августа, в 21:45 мск.
- 26 августа 2021
-
15:45
-
15:42
-
15:37
-
15:37
-
15:21
-
15:20
-
15:07
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
14:07
-
13:53
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:20
-
13:12
-
13:08
-
13:02
-
12:58
-
12:53
-
12:47
-
12:36
-
12:10
-
11:40
-
11:34
-
11:21
-
11:05
-
10:56
-
10:48
-
10:29
-
10:23
-
10:20