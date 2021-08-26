Хоакин Корреа перешёл в «Интер» на правах аренды с обязательством выкупа

Аргентинский полузащитник Хоакин Корреа перешёл из «Лацио» в миланский «Интер» на правах аренды с обязательством выкупа в размере € 30 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Корреа в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач. До «Лацио» Корреа выступал за испанскую «Севилью», итальянскую «Сампдорию» и аргентинские «Эстудиантес» и «Ривер Плейт».



27-летний Хоакин Корреа — обладатель Кубка Италии и Суперкубка Италии.

«Интер» является действующим чемпионом Италии. В первом туре нынешнего розыгрыша Серии А подопечные Симоне Индзаги на своём поле с разгромным счётом переиграли «Дженоа». Во втором туре команда сыграет на выезде с «Вероной». Встреча состоится завтра, 27 августа, в 21:45 мск.