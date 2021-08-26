«Чемпионат. Brainboy» продолжает регистрацию на футбольную игру!

Четвёртая игра сезона «Чемпионат. Brainboy» пройдёт 30 августа в Москве в Hard Rock Café на Старом Арбате (м. Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00.

Игра состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Оригинальные вопросы разного уровня сложности готовят опытные редакторы. Неизменным преимуществом, как всегда, станет ежедневное прочтение новостей и статей на «Чемпионате». В игре точно будут вопросы, посвящённые актуальной футбольной повестке. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки из рук ведущего Данилы Махалина. По традиции мы наградим первые четыре места, 16-е место, а также место, связанное с памятным для 30 августа футбольным событием.



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Сводная таблица по итогам 3-х игр