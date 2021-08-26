Алисон считает, что «Ливерпуль» может выиграть четыре трофея в этом сезоне

Вратарь английского футбольного клуба «Ливерпуль» Алисон Беккер считает, что клубу по силам выиграть четыре трофея в этом сезоне.

«Чемпионская гонка в английской Премьер-лиге в этом сезоне будет в центре внимания? Я думаю, что нечто большее, чем только это — мы хотим большего. Конечно, мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги — все турниры, которые сейчас возможно выиграть. Такая должна быть цель у команд вроде нашей. Думаю, нам это по силам», — приводит слова бразильца Sky Sports.

Алисон Беккер — чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира по футболу, победитель Кубка Америки.