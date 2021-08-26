«Барселона» и Усман Дембеле продлят контракт минимум на три года

Руководство футбольного клуба «Барселона» работает над продлением контракта с нападающим Усманом Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В клубе надеются, что переговоры ускорятся после закрытия летнего трансферного окна, а соглашение будет продлено ещё на три сезона. Причём в новом соглашении стороны учтут экономическое состояние «Барселоны». Действующий контракт Усмана истекает летом 2022 года.
Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. Форвард покинул расположение сборной Франции, выступающей на чемпионате Европы, из-за проблем с ногой. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.
- 26 августа 2021
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