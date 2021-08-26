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Клубы испанской Примеры не отпустят южноамериканских футболистов на матчи отбора ЧМ

Клубы испанской Примеры не отпустят южноамериканских футболистов на матчи отбора ЧМ
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Клубы испанской Примеры не станут в сентябре отпускать южноамериканских футболистов на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Сегодня утром Ла Лига встретилась с клубами, пострадавшими от двухдневного продления календаря ФИФА. Международная федерация футбола позволила Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) увеличить на два дня (с 9 до 11) каждый из интервалов для отборочных матчей и в сентябре, и в октябре. Это наносит явный ущерб целостности Ла Лиги. В ходе встречи было достигнуто единогласное решение инициировать предупредительные меры в соответствующих судебных органах с целью защиты прав и интересов соревнований и пострадавших клубов.

Клубы также согласились сообщить своим игрокам, вызванным странами КОНМЕБОЛ, что им не будет разрешено путешествовать и присоединяться к своим сборным до тех пор, пока ситуация не будет разрешена», — говорится в заявлении Ла Лиги.

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