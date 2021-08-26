Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв рассказал, что игроки «Байера» знают только матерные слова на русском языке

Лунёв рассказал, что игроки «Байера» знают только матерные слова на русском языке
Комментарии

Голкипер немецкого футбольного клуба «Байер» россиянин Андрей Лунёв рассказал об адаптации в Германии и клубе.

«Честно говоря, особо ничему не удивлён. Я в Германии уже был проездом на играх, и в Австрии тоже на сборах. А у этих двух стран, как мне кажется, есть что-то похожее. Так что некое представление имелось. Единственное, что ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы. Но в целом всё нормально и ко всему был готов. Есть сложности с документацией: оформлением и всеми такими вещами, но это из-за другого языка. Но есть люди, которые со всем этим помогают. Всё хорошо, потихоньку привыкаю. Есть свои очевидные сложности, это в основном языковой барьер. Но многие ребята разговаривают на английском. Я хоть его и не в идеале знаю, но это помогает. Здесь, в Леверкузене, живёт девушка из Казахстана. Я когда на медицинское обследование приезжал, то удивился, когда она со мной на русском заговорила. Сложный ли немецкий язык? Если честно, то да. Я думал, что будет полегче. Стараюсь с учителем заниматься, но не всегда получается по времени. Тренеры также подсказали приложение для телефона для изучения языка. И вот с таким миксом приложения и видеоуроков стараюсь изучать немецкий. Говорить, правда, пока сложновато. Сами ребята знают на русском только матерные слова», — цитирует Лунёва Diewerkself.

Новость по теме
Тренер вратарей сборной России объяснил, почему в команду вызваны пять голкиперов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021