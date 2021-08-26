Лунёв рассказал, что игроки «Байера» знают только матерные слова на русском языке

Голкипер немецкого футбольного клуба «Байер» россиянин Андрей Лунёв рассказал об адаптации в Германии и клубе.
«Честно говоря, особо ничему не удивлён. Я в Германии уже был проездом на играх, и в Австрии тоже на сборах. А у этих двух стран, как мне кажется, есть что-то похожее. Так что некое представление имелось. Единственное, что ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы. Но в целом всё нормально и ко всему был готов. Есть сложности с документацией: оформлением и всеми такими вещами, но это из-за другого языка. Но есть люди, которые со всем этим помогают. Всё хорошо, потихоньку привыкаю. Есть свои очевидные сложности, это в основном языковой барьер. Но многие ребята разговаривают на английском. Я хоть его и не в идеале знаю, но это помогает. Здесь, в Леверкузене, живёт девушка из Казахстана. Я когда на медицинское обследование приезжал, то удивился, когда она со мной на русском заговорила. Сложный ли немецкий язык? Если честно, то да. Я думал, что будет полегче. Стараюсь с учителем заниматься, но не всегда получается по времени. Тренеры также подсказали приложение для телефона для изучения языка. И вот с таким миксом приложения и видеоуроков стараюсь изучать немецкий. Говорить, правда, пока сложновато. Сами ребята знают на русском только матерные слова», — цитирует Лунёва Diewerkself.
- 26 августа 2021
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