«Уфа» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Крыльев Советов» на матч 6-го тура РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кротов, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Ботака, Сухов, Бизоза, Милетич, Урунов, Голубев, Бауэр, Жамалетдинов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Витюгов, Кабутов, Липовой, Пиняев, Сарвели, Цыпченко, Онугха.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Крылья Советов». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцо (Москва) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону).
- 26 августа 2021
-
15:45
-
15:42
-
15:37
-
15:37
-
15:21
-
15:20
-
15:07
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
14:07
-
13:53
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:20
-
13:12
-
13:08
-
13:02
-
12:58
-
12:53
-
12:47
-
12:36
-
12:10
-
11:40
-
11:34
-
11:21
-
11:05
-
10:56
-
10:48
-
10:29
-
10:23
-
10:20