«Уфа» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Крыльев Советов» на матч 6-го тура РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кротов, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.



Запасные: Кузнецов, Ботака, Сухов, Бизоза, Милетич, Урунов, Голубев, Бауэр, Жамалетдинов.



«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.



Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Витюгов, Кабутов, Липовой, Пиняев, Сарвели, Цыпченко, Онугха.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Крылья Советов». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцо (Москва) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону).