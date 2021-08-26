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«Уфа» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

«Уфа» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Крыльев Советов» на матч 6-го тура РПЛ.

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кротов, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.

Запасные: Кузнецов, Ботака, Сухов, Бизоза, Милетич, Урунов, Голубев, Бауэр, Жамалетдинов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Витюгов, Кабутов, Липовой, Пиняев, Сарвели, Цыпченко, Онугха.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Крылья Советов». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцо (Москва) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону).

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