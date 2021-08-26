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Нападающий «Гремио» Рикардиньо Виана интересен «Краснодару»

Нападающий «Гремио» Рикардиньо Виана интересен «Краснодару»
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Нападающий бразильского футбольного клуба «Гремио» Рикардиньо Виана интересен «Краснодару». 20-летний бразилец потерял место в стартовом составе, поэтому клуб готов отдать его в аренду с правом выкупа. Об этом сообщает бразильский сайт Ge.Globo.com.

Речь идёт об аренде за € 200 тыс., сумма выкупа ещё не определена. На футболиста также претендуют болгарский футбольный клуб «Лудогорец» и португальская команда «Маритиму». За «Гремио» Рикардиньо забил 9 голов и отдал 2 результативных паса в 31 матче.

В этом сезоне «Краснодар» покинул российский полузащитник Илья Жигулёв. Он перешёл в польский клуб «Заглембе». Спортсмен играл за такие клубы, как молдавский «Милсами», екатеринбургский «Урал», футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области и «Ротор» из Волгограда.

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