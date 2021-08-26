Аршавин пропустит церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов из-за проблем со здоровьем
Поделиться
Бывший российский футболист Андрей Аршавин не сможет принять участие в жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА из-за проблем со здоровьем, сообщает Sport24.
Андрей Аршавин выступает как посол финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Вместо него одним из ведущих жеребьёвки станет серб Бранислав Иванович.
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» станет единственным представителем России в этом розыгрыше. Он попал в третью корзину и точно не сыграет в групповом этапе с «Порту» (Португалия), «Аяксом» (Голландия), «Шахтёром» (Украина), «Лейпцигом» (Германия), «Зальцбургом» (Австрия), «Бенфикой» (Португалия) и «Аталантой» (Италия).
Комментарии
- 26 августа 2021
-
17:22
-
17:16
-
17:11
-
17:11
-
17:07
-
17:01
-
16:51
-
16:46
-
16:24
-
16:23
-
16:15
-
16:09
-
15:45
-
15:42
-
15:37
-
15:37
-
15:21
-
15:20
-
15:07
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
14:07
-
13:53
-
13:45
-
13:40
-
13:31
-
13:20
-
13:12
-
13:08
-
13:02
-
12:58
-
12:53
Партнерский контент