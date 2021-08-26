Аршавин пропустит церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов из-за проблем со здоровьем

Бывший российский футболист Андрей Аршавин не сможет принять участие в жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА из-за проблем со здоровьем, сообщает Sport24.

Андрей Аршавин выступает как посол финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Вместо него одним из ведущих жеребьёвки станет серб Бранислав Иванович.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня в 19:00 мск. Санкт-петербургский «Зенит» станет единственным представителем России в этом розыгрыше. Он попал в третью корзину и точно не сыграет в групповом этапе с «Порту» (Португалия), «Аяксом» (Голландия), «Шахтёром» (Украина), «Лейпцигом» (Германия), «Зальцбургом» (Австрия), «Бенфикой» (Португалия) и «Аталантой» (Италия).