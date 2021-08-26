«Арсенал» одержал крупнейшую выездную победу за последние 20 лет

В матче 2-го раунда Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Арсенал» разгромил на стадионе «Хоуторнс» «Вест Бромвич Альбион» со счётом 6:0. Как сообщает OptaJoe, эта победа стала для «канониров» крупнейшей на выезде за последние 20 лет с учётом всех турниров, в которых они принимали участие.
В предыдущий раз счёт 6:0 в гостях в пользу «Арсенала» был зафиксирован в январе 2001 года. Встреча проходила в рамках 4-го раунда Кубка Англии на стадионе «Лофтус Роуд», соперником «канониров» был «Куинз Парк Рейнджерс».
Напомним, победа над «Вест Бромвичем» позволила «Арсеналу» добраться до 3-го раунда Кубка английской лиги. Там 21 сентября соперником «канониров» станет «Уимблдон». В чемпионате Англии после двух туров «Арсенал» занимает 19-е место, не имея в своём активе ни одного очка.
- 26 августа 2021
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