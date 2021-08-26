Игрок сборной Узбекистана Юлдашев перешёл в «Нижний Новгород»

Защитник национальной сборной Узбекистана Иброгимхалил Юлдашев подписал контракт с «Нижним Новгородом».

«У меня было много предложений. Близок был к переходу в итальянский клуб «Дженоа», за который играл мой земляк Эльдор Шомуродов. Именно Шома посоветовал мне попробовать свои силы в российском чемпионате. А после консультаций с агентами, которым я благодарен за поддержку, и разговора с главным тренером «Нижнего Новгорода» Александром Анатольевичем Кержаковым решил для себя на сто процентов: остаюсь в Нижнем!

Тренировки понравились. Да и ребята все замечательные, приняли меня хорошо. Я взял шестой номер. Он у меня с детства, ещё с академии «Пахтакора». Не стал ничего менять и в «Нижнем Новгороде». Пусть мой номер приносит мне удачу!» — приводит слова Юлдашева официальный сайт футбольного клуба «Нижний Новгород»