Игрок сборной Узбекистана Юлдашев перешёл в «Нижний Новгород»

Защитник национальной сборной Узбекистана Иброгимхалил Юлдашев подписал контракт с «Нижним Новгородом».
«У меня было много предложений. Близок был к переходу в итальянский клуб «Дженоа», за который играл мой земляк Эльдор Шомуродов. Именно Шома посоветовал мне попробовать свои силы в российском чемпионате. А после консультаций с агентами, которым я благодарен за поддержку, и разговора с главным тренером «Нижнего Новгорода» Александром Анатольевичем Кержаковым решил для себя на сто процентов: остаюсь в Нижнем!
Тренировки понравились. Да и ребята все замечательные, приняли меня хорошо. Я взял шестой номер. Он у меня с детства, ещё с академии «Пахтакора». Не стал ничего менять и в «Нижнем Новгороде». Пусть мой номер приносит мне удачу!» — приводит слова Юлдашева официальный сайт футбольного клуба «Нижний Новгород»
- 26 августа 2021
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