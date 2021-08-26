«Вест Хэм» и «Челси» согласовали переход Зума за € 30 млн

Защитник «Челси» Курт Зума продолжит карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, «Челси» согласился продать игрока за € 30 млн. По данным источника, стороны достигли соглашения, в настоящее время они подписывают необходимые документы.

Любопытно, что ранее французский телеканал TF1 сообщил, что трансфер защитника в «Вест Хэм» сорвался.

26-летний француз в нынешнем сезоне провёл один матч за «Челси». В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает его в € 32 млн.

Ранее сообщалось, что французским защитником интересуется «Тоттенхэм». Зума перешёл в «Челси» из «Сент-Этьена» в 2014 году. За это время защитник успел поиграть в аренде в «Сток Сити» и «Эвертоне».