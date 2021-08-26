Мостовой: фанаты создают такой фон, что у «Спартака» плохой старт, прошло всего пять туров

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах «Спартака» в начале сезона. Красно-белые неудачно стартовали в РПЛ, набрав лишь семь очков в пяти турах. Сегодня, 26 августа, «Спартак» будет принимать «Сочи» в 6-м туре РПЛ.

«Если сегодня «Спартак» побеждает, он перемещается в верхнюю часть таблицы. Почему неудачный старт-то?

Фанаты создают такой фон. После прошлого сезона все хотят видеть клуб наверху, поэтому все так и принимают результаты. Но при неудачном результате с «Сочи» не могу представить, что Витория покинет свой пост. У нас многие любят говорить: «Дайте поработать». У нас же как: кто на короткой ноге с руководством — дают работать, те, кто не очень — увольняют. Так было с Эмери и другими. Всё зависит от связи, с кем в обнимку и поцелуях.

«Зенит» с «Уфой» сыграл вничью. По таблице ничего такого не происходит. Будь у «Спартака» три или четыре очка, можно было бы что-то говорить, а прошло всего пять туров. Пока всё нормально, у ЦСКА тоже всего девять очков», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.