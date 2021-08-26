Валерий Карпин приехал на матч «Спартак» — «Сочи»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи», который состоится на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30.

Стоит отметить, что Карпин прибыл на матч «Спартак» — «Сочи» в компании своего ассистента Виктора Онопко.

«Спартак» перед этой встречей занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Сочи» находится на 5-м месте. В пяти турах южане набрали девять очков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.