Агаларов догнал Смолова в списке бомбардиров РПЛ. Теперь они делят первое место

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил гол в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:2), реализовав пенальти. Этот забитый мяч стал для Агаларова пятым в сезоне. Таким образом, Гамид догнал в списке бомбардиров РПЛ-2021/2022 Фёдора Смолова. Теперь футболисты делят лидерство в рейтинге голеодоров.

У ближайших преследователей — Александра Ерохина, Сердара Азмуна (оба — «Зенит»), Даниила Фомина («Динамо») и Джона Кордоба («Краснодар») — по четыре гола в активе.

Сегодня, 26 августа, «Уфа» встретилась с «Крыльями Советов». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на «Центральном стадионе города Уфы» и завершился со счётом 2:1 в пользу самарского коллектива. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«Крылья» в шести стартовых турах РПЛ набрали 7 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» (5) — на 12-м месте.