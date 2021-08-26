Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче «Спартак» — «Сочи»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи», сообщает корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин. Встреча проходит в настоящее время на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30.
«Спартак» перед этой встречей занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Сочи» находится на 5-м месте. В пяти турах южане набрали девять очков.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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