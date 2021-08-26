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Фанаты «Спартака» оскорбляют Федуна и Салихову на матче с «Сочи»

Фанаты «Спартака» оскорбляют Федуна и Салихову на матче с «Сочи»
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В эти минуты в Москве проходит матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Болельщики московского клуба активно оскорбляют владельца клуба Леонида Федуна и его супругу Зарему Салихову. После первого тайма фанаты москвичей также начали выкрикивать нецензурные кричалки в адрес футболистов. Первый тайм закончился со счётом 0:0, а команды создали минимум моментов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Сочи».

Салихова оказалась в центре скандала после того, как вышла из совета директоров и начала активно критиковать спортивного директора Дмитрия Попова. Вскоре он покинул клуб, обвинив Федуна и Салихову в неудачах «Спартака». Попов выразил недовольство тем, что Федун не одобрил некоторые трансферы. Также он признался, что устал от постоянной критики Салиховой.

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