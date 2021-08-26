«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 26 августа, в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 6-го тура РПЛ. «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» принимает ЦСКА.

Тренерские штабы назвали стартовые составы на матч. Примечательно, что в стартовый состав ЦСКА не попал полузащитник Никола Влашич.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев, Обляков, Бийол, Мухин, Заболотный, Чалов, Эджуке.

Запасные: Боков, Набабкин, Фукс, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Гайч.

Встреча начнётся в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.