Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент УЕФА вручил награду медикам, которые спасли жизнь Эриксену

Президент УЕФА вручил награду медикам, которые спасли жизнь Эриксену
Комментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 вручил награду медицинской бригаде, которая спасла жизнь Кристиану Эриксену на Евро-2020.

Награда также вручена капитану сборной Дании Симону Кьеру. Он награждён за реакцию и «исключительные лидерские качества», поскольку он не только помог Эриксену принять нужное положение тела для восстановления и начал искусственное дыхание, но и использовал своих товарищей по команде в качестве щита, чтобы оградить Эриксена от взглядов СМИ, а после оказал психологическую поддержку супруге Кристиана.

Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 с Финляндией полузащитник датчан Кристиан Эриксен перенёс сердечный приступ, упав на газон. Благодаря быстрой помощи медицинской службы футболист был приведён в сознание.

Новость по теме
Кьер — об инциденте с Эриксеном: мы действовали как команда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021