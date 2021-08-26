Президент УЕФА вручил награду медикам, которые спасли жизнь Эриксену

Президент УЕФА Александер Чеферин на церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 вручил награду медицинской бригаде, которая спасла жизнь Кристиану Эриксену на Евро-2020.
Награда также вручена капитану сборной Дании Симону Кьеру. Он награждён за реакцию и «исключительные лидерские качества», поскольку он не только помог Эриксену принять нужное положение тела для восстановления и начал искусственное дыхание, но и использовал своих товарищей по команде в качестве щита, чтобы оградить Эриксена от взглядов СМИ, а после оказал психологическую поддержку супруге Кристиана.
Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 с Финляндией полузащитник датчан Кристиан Эриксен перенёс сердечный приступ, упав на газон. Благодаря быстрой помощи медицинской службы футболист был приведён в сознание.
- 26 августа 2021
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