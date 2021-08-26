Влашич не попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Зенитом» из-за интереса «Вест Хэма»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не попал в стартовый состав ЦСКА на матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» из-за интереса к нему со стороны «Вест Хэма». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Никола хочет переехать в Англию и уже сообщил об этом руководству клуба.
«При этом от английского клуба до сих пор нет предложения по Николе. Есть только обещание его сделать. Но интерес «Вест Хэма» привёл к тому, что Влашич сообщил, что не готов выйти в стартовом составе», — добавил источник «Чемпионата».
Ранее стало известно, что «Вест Хэм» готов заплатить € 30 млн за Влашича. По данным источника, руководство и тренерский штаб «молотобойцев» видят во Влашиче потенциальную замену Джесси Лингарду, который по окончании аренды вернулся в «Манчестер Юнайтед».
ЦСКА готов расстаться с игроком, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, в результате которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.
- 26 августа 2021
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