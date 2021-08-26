Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 26 августа, грозненский «Ахмат» встретится с тульским «Арсеналом». Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Нижич, Тимофеев, Уткин, Бериша, Карапузов, Конате.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Костадинов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Хлусевич, Луценко.

Матч «Ахмат» — «Арсенал» обслужит бригада арбитров, которую возглавит Алексей Сухой (Люберцы). Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Арсенал».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021