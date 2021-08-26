Рубен Диаш из «Манчестер Сити» признан лучшим защитником прошлой ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Соответствующую награду ему присвоили на жеребьёвке группового этапа нового розыгрыша ЛЧ.

Диаш провёл в прошлой Лиге чемпионов 11 матчей за «Манчестер Сити», не отметившись в них результативными действиями. Вместе с «горожанами» Рубен вышел в финал главного еврокубка, где его команда уступила «Челси» (0:1).

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт в Санкт-Петербурге. Единственным представителем России на групповом этапе главного еврокубка является «Зенит». Сине-бело-голубые попали в одну группу с туринским «Ювентусом» и лондонским «Челси» — действующим обладателем трофея.